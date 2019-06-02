Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
29.92
USD
26.87
RUB
0.41
EUR
29.94
USD
26.83
RUB
0.41
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Мир
1 июня 19, 08:55
МИД Германии: Новая власть Украины заслуживает поддержки
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Министр иностранных дел Германии и госсекретарь США обсудили Украину в контексте смены власти и российской агрессии

Министр иностранных дел Германии Хайко Масс во время встречи с госсекретарем США Майком Помпео заявил, что новая украинская власть заслуживает поддержки в вопросе проведения реформ. Об этом сообщает Голос Америки.

"…новый президент и новое правительство заслуживает нашу полную поддержку в продолжении реформаторского курса Украины, и мы работаем с другими странами Большой семерки над достижением этой цели", - прокомментировал Маас итоги визита в Киев и встречи с президетом Владимиром Зеленским при участии министра иностранных дел Франции Жана-Ива Ле Дриана.

Маас подчеркнул важность сотрудничества Германии и США, в том числе и в вопросах Украины. “Это также справедливо для минского процесса. Здесь нужен прогресс. Мы преодолели препятствия здесь и хотим как можно скорее установить сотрудничество на разных уровнях, в нормандской формате, или на других уровнях", - сказал Маас.

Помпео обсудил с Маасом проблемы Украины в контексте агрессии России. Он выразил надежду, что немецкое правительство предпримет шаги, оговоренные в рамках Уэльской договоренности по укреплению поддержки НАТО.Помпео поблагодарил Германию  за сотрудничество в вопросе санкций, которые наказывают Россию за ее агрессию в Украине и применение химического оружия в Великобритании.

Вчера сообщалось, что президент Владимир Зеленский принял приглашение президента Франции Эмманюэля Макрона и в ближайшее время посетит Париж. 
liga.net
Ещё по теме:
Помпео Лаврову: Призываем РФ освободить украинских моряков
Совбез ООН отменил обсуждение украинского закона о языке
Разведка США считает, что Россия испытывает ядерное оружие
Канадские инвесторы будут добывать газ в Украине
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Loading...
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Для получения визы США надо указывать страницы в соцсетях
noimageПортман доволен итогами встречи с Зеленским
Лента новостей