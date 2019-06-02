Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
29.92
USD
26.87
RUB
0.41
EUR
29.94
USD
26.83
RUB
0.41
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Мир
1 июня 19, 10:54
Трамп пригласил Зеленского в Вашингтон, - СМИ
Дональд Трамп
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Официальная встреча должна состояться в августе-сентябре 2019 года

Президент Украины Владимир Зеленский получил приглашение в Вашингтон от американского коллеги Дональда Трампа. Об этом передает ZN.UA.

Предположительно, официальная встреча между главами государств должна состояться в августе-сентябре этого года

. По информации СМИ, Трамп и Зеленский обсудят пути урегулирования вооруженного конфликта на Донбассе. Подробнее о визите станет известно немного позже

. Стоит заметить, что в Администрации президента Зеленского пока визит в Белый дом не комментируют. Между тем, информацию журналистов не опровергли.

Напомним, ранее СМИ писали, что Трамп отказал Зеленскому во встрече. Американский президент Дональд Трамп отказался встречаться с украинским коллегой Владимиром Зеленским до тех пор, пока тот не выполнит одно условие. Об этом рассказала Анна Гопко. По словам нардепа, мировые лидеры прямо говорят о том, что Зеленский должен доказать, что он самостоятельный игрок в политике, а не ставленник олигархов.
bigmir.net
Ещё по теме:
Выборы в Украине: в Госдепе США сделали заявление
Хербст: Россия – особо токсичная тема в Вашингтоне
Ким Чен Ын назвал условия третей встречи с Трампом
Выдача паспортов РФ на Донбассе: в США сделали заявление
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Loading...
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Для получения визы США надо указывать страницы в соцсетях
noimageПортман доволен итогами встречи с Зеленским
Лента новостей