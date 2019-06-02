Трамп пригласил Зеленского в Вашингтон, - СМИ

Президент Украины Владимир Зеленский получил приглашение в Вашингтон от американского коллеги Дональда Трампа. Об этом передает ZN.UA.

Предположительно, официальная встреча между главами государств должна состояться в августе-сентябре этого года





. По информации СМИ, Трамп и Зеленский обсудят пути урегулирования вооруженного конфликта на Донбассе. Подробнее о визите станет известно немного позже





. Стоит заметить, что в Администрации президента Зеленского пока визит в Белый дом не комментируют. Между тем, информацию журналистов не опровергли.





Напомним, ранее СМИ писали, что Трамп отказал Зеленскому во встрече. Американский президент Дональд Трамп отказался встречаться с украинским коллегой Владимиром Зеленским до тех пор, пока тот не выполнит одно условие. Об этом рассказала Анна Гопко. По словам нардепа, мировые лидеры прямо говорят о том, что Зеленский должен доказать, что он самостоятельный игрок в политике, а не ставленник олигархов.