Для получения визы США надо указывать страницы в соцсетях

Белый дом ужесточает визовый контроль для иностранцев, которые подают заявки на американские визы, и теперь потребует от всех желающих указывать информацию о страницах в социальных сетях.

Об этом со ссылкой на источник в Государственном департаменте США сообщило издание The Hill.

"Большинство заявителей на визы, в том числе на краткосрочные, будут обязаны указать в меню анкеты свои данные в соцсетях вместе с другой личной информацией", — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что в случае, если заявители не пользуются соцсетями, они должны это указать.

По словам чиновника, если заявитель предоставит неверную информацию о своей социальной активности, это может привести к "серьезным последствиям" при рассмотрении его заявки.

В Госдепе считают это нововведение "важным продвижением" в процессе усиленной проверки иностранных граждан, желающих получить разрешение на въезд в Соединенные Штаты. Эти меры будут использоваться как важный инструмент для выявления террористов, а также угроз общественной безопасности и других опасных лиц, отмечает издание.