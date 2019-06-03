Что делать, если пограничник хочет посмотреть переписку

В мае 2019 года китайские пограничники начали проверять содержимое телефонов россиян, прилетевших в Гуанчжоу. Генеральное консульство РФ предупредило сограждан, что их могут попросить показать фотографии, видеозаписи, документы и переписку в мессенджерах. И в случае, если пограничники найдут компрометирующую информацию, въезд в страну может быть запрещен.

Надо сказать, что с подобными проверками могут столкнуться не только россияне и не только в Китае. Проверить могут кого угодно при въезде в США, Канаду, Израиль и ряд других стран. А досматривают не только телефоны, но и ноутбуки, планшеты, флешки – словом, любой носитель информации.

Проверять содержимое электронных устройств могут не только пограничники, но и таможня. Например, в РФ запрещен ввоз определенных информационных материалов (призывов к осуществлению экстремистской и террористической деятельности или публичное оправдание терроризма, пропаганды нацистской атрибутики или символики порнографии и т.д.).

О том, что пограничники имеют право не только проверять гаджеты, но даже в отдельных случаях их уничтожать (например, если найдут в них нелицензионный фильм, песню или программу) украинские СМИ начали писать еще в 2012-м: такие нормы на тот момент действовали в Австралии, Южной Корее и Мексике.

Правда, эксперты уже тогда сказали, что это нереально.

Во-первых, на это у пограничников на это просто нет времени, и подобные проверки вызовут на границах форменный коллапс.

Во-вторых, в обычных условиях аэропорта или вокзала просто невозможно установить, насколько лицензированным является тот или иной продукт.

К счастью, минувшие семь лет показали, что существенных изменений при прохождении таможенного и пограничного контроля в этом направлении не произошло. По крайней мере, об уничтоженных на границе телефонах, планшетах и ноутбуках не сообщалось.

Директор Агентства доступных путешествий Сергей Белашко, который и сам много путешествует по миру, в комментарии "КП" в Украине" рассказал, что с подобными проверками не сталкивался, но морально к ним готов.

А вот юрист Андрей Вигиринский признается, что к таким проверкам готов лишь при въезде в некоторые страны – например, Китай или Северную Корею.

- В КНР или КНДР я ехал бы с пустым телефоном, - говорит эксперт. – А вот в остальных случаях расценивал бы это как нарушение международной конвенции о правах человека. Переписка и фото в гаджетах – это личная информация, снятие которой в принудительном порядке производится лишь по определению органов юстиции или суда.

Ранее комментарий относительно действий пограничников дала юрист из Калифорнии, посоветовав отказать офицеру, который просит разрешения исследовать ваш телефон. Американский юрист напоминает: офицер именно потому и просит разрешения на проверку, что у него нет оснований провести ее без вашего согласия. Поэтому человек не обязан соглашаться – на все его добрая воля.

Правда, тут есть немаловажный момент: если граждане США имеют право въехать в свою страну в любом случае, то иностранцы такой возможностью не располагают. И если они не согласятся на "досмотр с пристрастием", их вполне могут развернуть обратно.

Глава Нацсовета экономического развития Алексей Дорошенко считает, что ничего страшного в таких проверках нет.

- Здесь все очень просто: каждая страна сама принимает решение, как укрепить свою безопасность, а если иностранец не хочет следовать этим правилам, он может просто не въезжать, - говорит эксперт. – Например, весь мир уже давно привык, что проверки при въезде в Израиль всегда гораздо тщательнее, чем в других странах. Пограничники могут дотошно расспрашивать о родственниках, о том, чем вы занимались в той или иной стране, о посещении которой у вас стоит штамп в паспорте. Не хочешь рассказывать, что делал? Заметно нервничаешь? Возвращайся назад!

Что касается США, то американцы имеют необходимую им информацию по многим гражданам из самых разных стран, продолжает эксперт. Но, по всей видимости, они столкнулись с тем, что часть информации запаздывает. И к тому времени, как человек оказывается на границе, имеющиеся данные уже не актуальны. То есть мир меняется с такой скоростью, что биометрические паспорта уже не спасают.

- Я думаю, что проверки мессенджеров на границе, как и предварительные беседы, допустимы, особенно учитывая, что для спецслужб нет никаких проблем по номеру телефона проверить всю переписку, включая стертую, - считает Дорошенко. – Но все же это временная мера – года на два-три, не больше. Ведь она работает до тех пор, пока есть эффект неожиданности. А когда он исчезнет, придумают и будут использовать другие методы.

В целом эксперты соглашаются с тем, что если вы не хотите, чтобы в ваших гаджетах копались посторонние, выход здесь только один – оставить их дома. Советы "почистить переписку" или переместить все данные в облачные хранилища срабатывают не всегда, поскольку слишком "стерильный" телефон вызывает подозрения.

К тому же, как уже говорилось выше, для спецслужб нет никакой проблемы восстановить всю переписку в случае более-менее серьезного подозрения. Зашифровка данных тоже не поможет: гаджет могут конфисковать и заняться им вплотную.