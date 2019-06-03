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3 июня 19, 08:23
Суд в Гааге рассмотрит возражения России по иску Украины
Суд в Гааге
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В 10 часов утра Суд в Гааге начнет рассмотрение возражений России относительно наличия юрисдикции по иску Украины

Международный суд ООН в Гааге в 10 утра начнет рассмотрение возражений России относительно наличия у суда юрисдикции в отношении иска Украины. Об этом сообщила в Facebook заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль.

Она подчеркнула, что Украина вновь предстанет перед международным судом по своему первому делу относительно применения и толкования Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, которую передали на рассмотрение в суд еще в начале 2017 года.

"В 10 часов утра Суд в Гааге начнет рассмотрение возражений России относительно наличия у суда юрисдикции в отношении нашего большого иска. Россия воспользовалась своим правом и сделала все возможное для того, чтобы затянуть рассмотрение дела по существу", - написала Зеркаль.

Она добавила, что рассмотрение дела по существу - это детальное исследование всех доказательств, мнений экспертов и показаний свидетелей, которые Украина предоставила суду на 17 500 страницах еще год назад.
liga.net
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