В США в магазинах идет конкуренция между роботами и людьми

Сотрудники крупнейшего американского ритейлера Walmart "ненавидят роботов и пытаются саботировать их работу", поскольку чувствуют себя неловко рядом с ними. Об этом пишет The Washington Post.
Возможно на такое поведение влияет решение руководства Walmart снизить зарплаты обычным сотрудникам из-за автоматизации торговли.
Хотя им часто приходится обучать роботов работе, иногда выполнять ее вместо них, а также исправлять их ошибки.
Ранее сообщалось, что в Израиле разработали первых в мире роботов для мытья окон на высоте. Роботы моют окна в 6 раз быстрее, чем работники, обеспечивают высокое качество очистки поверхности, а также более безопасны для самих работников (ведь мытье окон считается одним из самых опасных занятий).А британский робототехник Джеймс Брютоном с помощью студентов Портсмутского университета создал робота, который может избивать людей, перенося в реальность происходящее в VR-файтинге.