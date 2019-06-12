В США в магазинах идет конкуренция между роботами и людьми

Сотрудники крупнейшего американского ритейлера Walmart "ненавидят роботов и пытаются саботировать их работу", поскольку чувствуют себя неловко рядом с ними. Об этом пишет The Washington Post.

Возможно на такое поведение влияет решение руководства Walmart снизить зарплаты обычным сотрудникам из-за автоматизации торговли.

Хотя им часто приходится обучать роботов работе, иногда выполнять ее вместо них, а также исправлять их ошибки.

Ранее сообщалось, что в Израиле разработали первых в мире роботов для мытья окон на высоте. Роботы моют окна в 6 раз быстрее, чем работники, обеспечивают высокое качество очистки поверхности, а также более безопасны для самих работников (ведь мытье окон считается одним из самых опасных занятий).