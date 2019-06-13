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12 июня 19, 23:18
Трамп рассматривает санкции по Северному потоку-2
Дональд Трамп
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Администрация США рассматривает возможность применения односторонних санкций в отношении участников проекта Северный поток-2.

 Об этом заявил американский президент Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов в среду, 12 июня, передает Reuters.

"Мы рассматриваем это", – сказал он, добавив, что "у людей есть право делать то, что они хотят делать".

При этом Трамп снова раскритиковал Германию за решение строить трубопровод.

"Я изучал этот вопрос, думал над ним. Я и заострил внимание на проблеме трубопровода. Россия отдает огромный процент своих энергоресурсов, этот газ направляется в Германию", – заявил президент США.

Он также выразил непонимание, так как Вашингтон защищает Берлин от Москвы, в то же время "Россия получает миллиарды и миллиарды от Германии".

Напомним, ранее глава Газпрома Алексей Миллер заявил, что газопровод Северный поток-2 построен наполовину. 

По мнению канцлера Германии Ангелы Меркель, Европейская комиссия уже не сможет заблокировать строительство российского газопровода.
bigmir.net
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