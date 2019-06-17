Еврокомиссия пригрозила ряду стран отменой безвиза

Еврокомиссия пригрозила отменой безвиза тем странам, которые не могут сдержать растущий поток беженцев. Об этом заявил комиссар ЕС по миграции и внутренних делам Димитрис Аврамопулос, передает DW.

По словам чиновника, меры противодействия могут коснуться стран Западных Балкан и Латинской Америки.

- Наше послание государствам, граждане которых имеют право въезжать в ЕС без виз, ясно: защищать эту привилегию - ваша ответственность, - подчеркнул он.

С января по конец апреля около 206 тысяч 500 человек впервые подали ходатайство о предоставлении убежища на территории ЕС. Это на 15% больше, чем за тот же период 2018 года.

За последний год количество беженцев из Венесуэлы выросло на 121% (14 257 человек), из Колумбии - на 156% (8097 человек), из Албании - на 30% (7138 человек).

Что касается нашей страны, то в 2018 году убежище в ЕС попросили 8490 украинцев. За последние годы их количество уменьшилось. Для сравнения: в 2017-м убежища в странах Евросоюза просили 8945 человек, в 2016-м году - более 11 тыс. украинцев, в 2015-м - почти 21 тысяча, в 2014-м - 13,5 тысяч. Чаще всего украинцы просят убежища в Испании, Италии, Германии и Франции.