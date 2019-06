Пришельцы играют в кошки-мышки с летчиками-истребителями США

The New York Times и The Washington Post считаются лучшими газетами Америки, если не всего мира, отмечает журналист Марко Эверс. Тем более озадачивает то, о чем всерьез пишут оба издания: в небе над Соединенными Штатами происходят загадочные вещи.

"Летчики-истребители, писала в конце мая The New York Times, видели в небе объекты, которые часами передвигались со сверхзвуковой скоростью, не имели "различимого двигателя" и не выделяли выхлопных газов. С лета 2014 по март 2015 года над восточным побережьем США такие встречи якобы происходили ежедневно", - передает Der Spiegel.

The Washington Post, в свою очередь, рассказывает читателям о небольших шарообразных супертехнологичных объектах без крыльев, винта и двигателя, которые стремительно врывались в закрытое воздушное пространство военных баз, говорится в статье.

Еще полтора года назад три журналиста The New York Times раскрыли то, в чем и без того были уверены миллионы американцев: у Пентагона была секретная программа по выслеживанию НЛО. "С 2007 до 2012 года в министерстве обороны якобы существовала "Продвинутая программа идентификации авиационных угроз" (Advanced Aerospace Threat Identification Program), сокращенно AATIP. По данным издания, в другой форме она действовала как минимум до 2017 года". Ввиду технического отставания США национальная безопасность страны находится под угрозой, заявлял Луис Элизондо, руководивший программой.

Так действительно ли пришельцы уже здесь? И даже берут верх над сверхдержавой?

"Хотя ученые и обнаружили тысячи планет в других солнечных системах, сегодня отсутствуют доказательства существования даже инопланетных микроорганизмов, - указывает издание. - (...) Тем не менее, в первую очередь в США, пришельцы, вероятно, никогда не исчезнут - так же, как Элвис, которого все еще встречают здесь, хотя он лежит под землей уже более 40 лет. НЛО - глубоко укоренившаяся часть порой лишенной здравого смысла американской поп-культуры, они летают сквозь главные СМИ, Голливуд, аналитические центры, детские умы и политику".

В Пентагоне действительно были штатные охотники за НЛО, продолжает Эверс. AATIP была создана в 2007 году Гарри Ридом, тогдашним лидером демократов в Сенате. Как признался Рид, его проекту был предоставлен тайный бюджет в размере почти 22 млн долларов на пять лет. Большая часть денег ушла идейному вдохновителю программы, другу и спонсору сенатора Рида Роберту Бигелоу, владельцу гостиничной сети и небольшой аэрокосмической компании, нередко выступающему с эксцентричными или же просто безумными идеями, отмечает издание. В частности, Бигелоу на протяжении десятилетий выслеживает НЛО и пришельцев, которые, по его мнению живут на Земле. "Он изучал полтергейст, а также больших свирепых животных с желтыми глазами и пронизывающим взглядом на северо-востоке Юты, которых невозможно ранить пулями", - говорится в статье.

Одним из авторов статьи в The New York Times является журналистка Лесли Кин, которая в 2010 опубликовала книгу об НЛО, предисловие к которой составил Джон Подеста: при Билле Клинтоне он занимал должность главы аппарата Белого дома, а позднее был руководителем избирательного штаба Хиллари Клинтон. Она в 2016 году не раз заявляла, что на посту президента США она собирается открыть архивы и поделиться с народом секретной информацией правительства об НЛО.

"Что не говорила в своей предвыборной кампании Клинтон, так это то, что секретные архивы об НЛО, например, ЦРУ, давно открыты, по крайней мере до 1990-х годов", - указывает Der Spiegel.

"Первые летающие тарелки один американский частный пилот увидел в июне 1947 года в небе над штатом Вашингтон. Несколько дней спустя вблизи Розуэлла в Нью-Мексико якобы потерпел крушение НЛО. До конца года в американские ведомства поступили почти 900 сообщений об НЛО. Страну охватила массовая истерия, последствия которой ощущаются по сей день".

"Беспокоились и офицеры ВВС США. Они опасались, что за феноменом НЛО на самом деле скрывается секретное, превосходящее по силе оружие Советского Союза. Были сформированы несколько исследовательских комиссий, проект "Синяя книга" существовал вплоть до 1969 года. Проанализировано, зачастую до мельчайших подробностей, было 12 618 сообщений об НЛО", - пишет издание.

"Результат: никаких подтверждений действия иностранных боевых систем. Никаких подтверждений наличия угрозы национальной безопасности. Никаких доказательств НЛО". Почти все сообщения об НЛО были ошибочными: иногда это были метеорологические шары-зонды, иногда птицы, метеориты, кристаллы льда или же оптические иллюзии.

"С 1955 года во многих таких сообщениях было виновато и само ЦРУ, - поясняет Эверс. - Оно знало, что на самом деле феномен объяснялся полетами засекреченных самолетов-разведчиков U-2, однако было вынуждено отрицать это во время холодной войны. Не в последнюю очередь из-за этого возник прямо-таки неразрушимый миф о том, что американское правительство, пытающееся все скрыть, знает об НЛО намного больше, чем говорит".

"Лишь примерно 6% всех случаев эксперты тогда не смогли найти объяснения. Свидетели сообщали порой о вовсе невероятных наблюдениях. Эти 6% неопределенности по сей день подпитывают споры о существовании НЛО", - констатирует Der Spiegel.