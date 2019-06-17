Франция готова провести встречу в нормандском формате, когда наступит время и подтвердятся намерения. Об этом заявил президент Эмманюэль Макрон во время пресс-конференции после встречи с главой Украины Владимиром Зеленским.

"Когда настанет момент, Франция готова провести заседание в нормандском формате для того, чтобы поддержать обязательства, но к этому времени нужно иметь определенные шаги, чтобы подтвердились намерения", - сказал Макрон.

По словам Макрона, конфликт в Донбассе – это конфликт, который "раздирает Европу".

"Президент Зеленский сказал, что это приоритет мандата восстановить мир, заставить оружие замолчать и пойти на путь переговоров с сепаратистами, которые (переговоры – ред.) уже начались", - сказал он.

"Я готов поддержать вас в этом, а также в диалоге с Россией", - добавил Макрон.

Сегодня в Елисейском дворце прошла встреча президентов Украины и Франции.