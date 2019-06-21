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20 июня 19, 08:29
Трамп намерен встретиться с Путиным на полях G20
Дональд Трамп
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Президент США Дональд Трамп подтвердил, что планирует встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином в ходе саммита "большой двадцатки" в Японии.

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что планирует встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином в ходе саммита "большой двадцатки" в Японии.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сообщил в интервью телеканалу Fox News.

"Я действительно встречаюсь с ними обоими на следующей неделе в Японии на G20", - заявил Трамп/

При этом Трамп отметил: "Я хочу поладить с Россией, и, думаю, что это случится. Я хочу поладить с Китаем, и, думаю, это случится".
censor.net.ua
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