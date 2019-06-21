США ввели санкции против компании из РФ за связи с КНДР

Соединенные Штаты Америки ввели финансовые санкции против российской небанковской кредитной организации "Русское финансовое общество".

Об этом информировал сайт Министерства финансов США.

Указано, что "Русское финансовое общество" попало под санкции за нарушения режима санкций в отношении Северной Кореи.

Как отмечается, российская организация открыла несколько счетов для компании, принадлежащей Банку внешней торговли Северной Кореи. Этот банк и глава его представительства в Москве ранее были включены в список санкций, говорится в сообщении.

В то же время на сайте "Русского финансового общества" отмечается, что оно осуществляет расчетно-кассовое обслуживание клиентов и валютный контроль. О сотрудничестве с КНДР ничего не указано.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин заявил, что отношения РФ с США за последние годы деградируют, становятся все хуже и хуже.

Также сообщалось, что Администрация президента США Дональда Трампа подготовила для рассмотрения три пакета санкций для Турции за приобретение российской системы ЗРК С-400.