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20 июня 19, 23:43
Под парламентом Грузии в людей стреляли резиновыми пулями
протест
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Полиция применила слезоточивый газ и резиновые пули

В Тбилиси под зданием парламента Грузии Полиция применила резиновые пули и слезоточивый газ против демонстрантов. Об этом сообщил грузинский телеканал "Рустави".

"ОМОН начал разгонять участников акции. Правоохранители стреляли резиновыми пулями и бросали в толпу гранаты со слезоточивым газом. После запуска слезоточивого газа полицией участники акции покинули территорию перед парламентом", — сообщил телеканал.

Полиция в Грузии применила против протестующих слезоточивый газ

Фото: Twitter Eka Pirtskhalava

Судя по трансляции с места событий, в результате "зачистки" пострадали ряд граждан — пострадавшим оказывают помощь бригады медиков.

Напомним, в столице Грузии вечером 20 июня началась многотысячная акция протеста. Оппозиция потребовала отправить в отставку председателя парламента Ираклия Кобахидзе, главу МВД Георгия Гахария и руководителя Службы государственной безопасности Вахтанга Гомелаури. Протесты в Грузии спровоцировало то, что депутат Государственной Думы РФ от Коммунистической партии (КПРФ) Сергей Гаврилов, который возглавлял российскую делегацию на сессии Межпарламентской ассамблеи православия в Тбилиси, открыл мероприятие, сидя в кресле главы грузинского парламента.

Тысячи участников акции протеста предприняли попытку штурмовать здание парламента. Несколько часов полиция, вооруженная дубинками и щитами, удерживала протестующих на ступеньках здания. В результате около 23:00 правоохранители применили к протестующим силу в виде газа и резиновых пуль.

Delo
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