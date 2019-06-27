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27 июня 19, 07:28
Кто голосовал за подтверждение полномочий России в ПАСЕ?
ПАСЕ
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Единогласно или подавляющим большинством решение поддержали делегации 20 стран

Сегодня, 26 июня, делегаты Парламентской ассамблее Совета Европы поддержали решение о подтверждении полномочий делегации России без ограничений. Как голосовали делегации разных стран, передает Европейская правда.

Подавляющим большинством поддержали:

Армения (4 делегата - за), Австрия (5 - за), Азербайджан (6 - за), Швейцария (3 - за, 1 - против), Кипр (2 - за), Германия (8 - за, 2 - против), Испания (5 - за, 1 - воздержался), Финляндия (5 - за), Франция (14 - за), Венгрия (4 - за), Ирландия (3 - за, 1 - воздержался), Исландия (2 - за), Италия (15 - за), Люксембург (3 - за), Мальта (1 - за), Норвегия (5 - за), Португалия (2 - за), Сербия (6 - за), Сан-Марино (2 - за) Турция (7 - за).

Воздержались или одинаковое количество голосов за и против:

Андорра (1 - за, 1 - воздержался), Бельгия (4 - воздержались, 2 - за), Болгария (1 - за, 4 - воздержались), Дания (1 - за, 1 - против), Хорватия (3 - воздержались, 1 - за, 1 – против), Лихтенштейн (1 - за, 1 - против), Нидерланды (3 – за, 3 - против), Швеция (3 – за, 3 - против)

Преимущественно против или полностью не поддержали:

Албания (2 - против), Эстония (3 - против), Грузия (3 - против), Литва (3 - против), Латвия (2 - против), Польша (9 - против, 1 - воздержался), Румыния (2 - против ), Словения (1 - против), Словакия (1 - против), Украина (10 - против), Великобритания (13 - против, 2 - за).

Семь стран-членов Совета Европы: Украина, Грузия, Польша, Словакия, Литва, Латвия и Эстония - объявили демарш в ПАСЕ из-за возвращения России.

Выражая протест, украинская делегация отказалась не участвовать в выборах генсека Совета Европы.

На следующей сессии ПАСЕ возможно обжалование полномочий российской делегации - если Венецианская комиссия подтвердит, что российские депутаты избраны нелегально из-за голосов жителей оккупированного Крыма.
liga.net
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