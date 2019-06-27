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27 июня 19, 07:30
Глава МИД Хорватии возглавила ПАСЕ
Мария Пейчинович-Бурич
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Ранее большинство делегатов этой страны высказались за возвращение России в Совет Европы.

Заместитель премьер-министра и министр иностранных дел Хорватии Мария Пейчинович-Бурич возглавила Совет Европы. Голосование было закрытым и прошло вечером 27 июня.

56-летнего политика поддержали 159 делегатов ПАСЕ. Министр иностранных дел и обороны Бельгии Дидье Рейндерс получил 105 голосов. "Европейская правда" называла его фаворитом "гонки". Украина, по информации издания, поддерживала Пейчинович-Бурич.

Украинская делегация в выборе 14-го генерального секретаря участия не принимала, так как ранее Парламентская Ассамблея вернула право голоса России. Украина и еще шесть стран (Эстония, Грузия, Латвия, Литва, Польша и Словакия) обратились к новому генсеку, еще не зная его имени.

- Мы желаем удачи новоизбранному Генеральному секретарю и надеемся, что она / он найдет путь для решения этой беспрецедентного кризиса доверия, которое было создано на этой неделе, - говорится в совместном заявлении семи делегаций.

В своем первом обращении Мария Пейчинович-Бурич назвала ПАСЕ наиболее весомой европейской организацией. Пейчинович-Бурич получит полномочия в сентябре до 2024 года. До нее с 2009 года два срока ПАСЕ возглавлял экс-премьер Норвегии Турбьёрн Ягланд. Сейчас ему 68 лет. 

Мария Пейчинович-Бурич будет второй в истории ПАСЕ женщиной-генсеком. По образованию она экономист, была спикером хорватского парламента. Сейчас входит в консервативную партию Хорватского демократического содружества. Пейчинович-Бурич владеет английским, французским, испанским, в меньшей степени немецким языком.

Как Хорватия голосовала за возращение России в ПАСЕ

Хорватия голосовала за возвращение России в ПАСЕ частично. Всего голосовали пятеро членов делегации. Трое из них поддержали возвращение. Один делегат выступил против, один воздержался.

В декабре 2018 года Мария Пейчинович-Бурич пришла на хорватский телеканала HRT, и на фоне нее показали карту Украины без территории аннексированного Крыма. Позже телеканал извинился за инцидент. В августе того же года Пейчинович-Бурич приезжала на открытие консульства Украины в Хорватии в городе Сплит.
kp.ua
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