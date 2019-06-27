Сколько магнитных бурь ждет Украину в июле

После мощных магнитных бурь в мае и июне метеозависимые люди получат передышку в следующем месяце. В июле 2019 солнечная активность будет умеренной, специалисты прогнозируют лишь три всплеска. Но только один из них потенциально может повлиять на самочувствие людей. Об этом сообщает tv.ua.





В конце июня и в начале июля метеорологи вообще не прогнозируют магнитных возбуждений и магнитных бурь. Далее также будет наблюдаться относительно стабильная геомагнитная обстановка и всего три неблагоприятных периода магнитных бурь:





- 7 июля 2019 года ожидается первое за месяц возмущение магнитного поля земли. Метеорологи прогнозируют бурю средней интенсивности.

- 15 июля 2019 года ударит самая сильная за месяц буря. Активность колебаний будет высокой, соответственно, чувствительные люди могут ощутить ухудшение самочувствия. Не рекомендуется в этот день перенапрягаться и переедать.

- 29 июля 2019 года состоится незначительная буря, она не должна стать причиной ухудшения состояния организма.





Как распознать симптомы и как справиться с магнитными бурями

Магнитные бури часто провоцируют:





- сонливость или чрезмерную возбужденность;

- ухудшение самочувствия; - нервозность, несдержанность, раздражительность;

- рассеянность.





Чтобы избежать последствий для организма и снизить влияние магнитных бурь, рекомендуется не нагружать себя чрезмерной физической работой, больше отдыхать, избегать стрессовых ситуаций, а также соблюдать правильный рацион питания и водный режим. Также в период магнитной бури ограничьте дальние поездки и обязательно держите под рукой необходимые лекарства.





Еще рекомендуется:





- не подниматься резко с постели или со стула (на работе после долгого сидения за компьютером и дома, особенно после приема пищи) – из-за этого усиливается головокружение с головной болью;

- по возможности отказаться от полетов в самолетах и поездок метро (здесь отрицательное действие бурь чувствуется особенно сильно);

- быть предельно внимательными за рулем или вообще отказаться от вождения;

- принять душ – лучше контрастный.







