В Казахстане запретят выдавать кредиты бедным

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил Нацбанку ввести запрет на выдачу займов гражданам с доходом ниже прожиточного минимума и списать им кредитные долги. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.

В указе содержится поручение правительству и Национальному банку в порядке одноразовой акции принять следующие меры.

В качестве прямой и адресной финансовой помощи за каждого заемщика из вышеназванных категорий граждан, государство погасит основной долг и начисленное по нему вознаграждение в общем размере до 300 тысяч тенге в банках второго уровня и микрофинансовых организациях.

При этом, их общая задолженность не должна превышать 3 млн тенге по состоянию на 1 июня этого года.

Для более 55% заемщиков, то есть для 250 тысяч человек, это означает полную оплату общего размера задолженности, включая основной долг и вознаграждение.

Что касается остальных заемщиков, то будет погашена часть их долга в размере 300 тысяч тенге, что станет существенной поддержкой им в восстановлении платежеспособности и снижении долговой нагрузки.

Для всех граждан, имеющих беззалоговые потребительские займы в банках и микрофинансовых организациях, будет проведено списание начисленных штрафов и пени по состоянию на 1 июля 2019 года.

Данное списание заемщикам будет осуществлено, в первую очередь, за счет банков второго уровня и микрофинансовых организаций.

Вводится также запрет на начисление неустойки, комиссий и иных платежей, связанных с выдачей и обслуживанием кредитов, по всем беззалоговым потребительским займам физических лиц с просроченной задолженностью свыше 90 дней.

Будет введен запрет на предоставление займов гражданам с доходом ниже прожиточного минимума во избежание дальнейшего ухудшения их финансового состояния.

Национальный банк примет дополнительные меры регулирования при выдаче беззалоговых потребительских займов. Среди них — общий коэффициент долговой нагрузки на заёмщика, дополнительные требования к собственному капиталу банков и другие.

Напомним, в Казахстане на выборах президента, по предварительным итогам Центральной избирательной комиссии, побеждает Касым-Жомарт Токаев, который исполнял обязанности главы государства после сложении с себя полномочий Нурсултаном Назарбаевым.