Трамп ответил на вопрос о теме беседы с Путиным

Американский лидер Дональд Трамп считает, что прессе и через нее налогоплательщикам необязательно знать, о чем он будет разговаривать с президентом РФ Владимиром Путиным на саммите G20. Журналист Аарон Рупар от vox.com показал видео, на котором хозяин Белого дома отмахивается от соответствующего вопроса.

Репортер пытался выяснить, поднимет ли он при беседе тему вмешательства в американские президентские выборы 2020 года.

"У меня с ним будет очень хороший разговор. А что я ему скажу - не ваше дело. Дальше!" - ответил Трамп.

Trump tells a reporter that what he says to Putin during their upcoming meeting "is none of your business." pic.twitter.com/OOWjP4yk5J

Трамп впервые встретился с Путиным на саммите G20 в Гамбурге (2017), после чего был скандальный саммит в Хельсинки в 2018-м, по итогам которого президента США резко раскритиковали на родине. Встреча в Аргентине, запланированная на 1 декабря 2018-го, не состоялась: РФ захватила украинские корабли и моряков, после чего Трамп отменил встречу, заявив, что увидится с Путиным не ранее, чем "прояснится ситуация" (затем они встретились неформально на полях). РФ моряков до сих пор не отпустила и не собирается.