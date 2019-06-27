Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
29.73
USD
26.17
RUB
0.42
EUR
29.75
USD
26.15
RUB
0.42
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Мир
27 июня 19, 17:07
Ученые прогнозируют смертельную жару по всему миру
жара
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Ученые прогнозируют "адскую" жару
Метеорологи предполагают, что до конца июня 2019 года от высоких температур погибнут тысячи людей.

Ученые предупреждают о смертельной жаре по всему миру. Об этом сообщает Science Alert.

Европейские и мировые ученые и метеорологи прогнозируют тысячи человеческих смертей от жары до конца июня 2019.

Специалисты отмечают, что причиной аномальной жары стали две области высокого давления рядом с Гренландией и над северо-центральной Европой. Они блокируют доступ циклона, который мог бы охладить воздух, и пропускает горячие массы из испанской и африканской пустынь.

Самые высокие температуры ожидаются в западной и центральной частях Европы. В Испании и Франции на протяжении нескольких дней температура поднимется выше 40 градусов Цельсия. В 2003 году от жары погибли более 11 тысяч французов.

Накануне сообщалось, что Европа готовится к рекордной жаре. Также Корреспондент писал о том, что от аномальной жары в Индии с начала лета умерли 36 человек.

источник: korrespondent.net
Ещё по теме:
Умер адвокат "торнадовцев"
Отчет NASA о погоде в 2018 году: четвертое место по жаре
Погода на апрель: синоптики шокировали украинцев
Поздравления с 1 апреля: смешные картинки и смс
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Loading...
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Стали известны детали космической стратегии НАТО
noimageТрамп ответил на вопрос о теме беседы с Путиным
noimageВ Казахстане запретят выдавать кредиты бедным
noimageСколько магнитных бурь ждет Украину в июле
noimageГлава МИД Хорватии возглавила ПАСЕ
Лента новостей