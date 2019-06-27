Ученые прогнозируют смертельную жару по всему миру

Метеорологи предполагают, что до конца июня 2019 года от высоких температур погибнут тысячи людей.





Ученые предупреждают о смертельной жаре по всему миру. Об этом сообщает Science Alert.





Европейские и мировые ученые и метеорологи прогнозируют тысячи человеческих смертей от жары до конца июня 2019.





Специалисты отмечают, что причиной аномальной жары стали две области высокого давления рядом с Гренландией и над северо-центральной Европой. Они блокируют доступ циклона, который мог бы охладить воздух, и пропускает горячие массы из испанской и африканской пустынь.





Самые высокие температуры ожидаются в западной и центральной частях Европы. В Испании и Франции на протяжении нескольких дней температура поднимется выше 40 градусов Цельсия. В 2003 году от жары погибли более 11 тысяч французов.





Накануне сообщалось, что Европа готовится к рекордной жаре. Также Корреспондент писал о том, что от аномальной жары в Индии с начала лета умерли 36 человек.



