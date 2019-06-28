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27 июня 19, 18:17
Стали известны детали космической стратегии НАТО
Йенс Столтенберг
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В конце 2019 года НАТО может объявить космос отдельной территорией для проведения военных операций

Североатлантический альянс впервые в истории разработал космическую стратегию. Об этом заявил в Twitter генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, а подробности сообщает Deutsche Welle.

В альянсе считают, что в будущем военные конфликты будут решаться в том числе в космосе - имеются в виду атаки на стратегически важные спутники и применение оружия на орбите.

Также сообщается, уже в конце 2019 года НАТО может объявить космос отдельной территорией для проведения военных операций. Это обеспечит выделение дополнительных средств для этой сферы и позволит рассматривать возможные космические атаки наравне с атаками на земле, в воздухе, на море и в киберпространстве.

Поводом для усиленного внимания к космосу стал тот факт, что НАТО все больше зависит от спутников. Через них осуществляется связь при проведении военных операций, они используются для расследований и шпионажа, а также для навигационных систем. С другой стороны это означает, что нападения на спутники, принадлежащие странам-членам НАТО, могут ограничить их обороноспособность. Кроме того, атаки на спутники в случае войны могут быть использованы для того, что парализовать жизнь гражданского населения.

25 мая сообщалось, что  впервые за несколько последний десятилетий Альянс намерен изменить свою военную стратегию - это необходимо делать для реагирования на растущую ядерную угрозу со стороны России.
liga.net
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