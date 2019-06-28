Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
29.73
USD
26.17
RUB
0.42
EUR
29.75
USD
26.15
RUB
0.42
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Мир
27 июня 19, 20:12
Порошенко причастен к контрабанде и коррупции, - Майя Санду
Порошенко
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Премьер-министр Молдовы Майя Санду обвинила бывшего президента Украины Петра Порошенко в коррупционных схемах.

Премьер-министр Молдовы Майя Санду обвинила бывшего президента Украины Петра Порошенко в коррупционных схемах. Как выяснили журналисты, Санду также заявила о причастности бывшей украинской власти к контрабанде.

В интервью изданию Politico премьер-министр Молдовы Майя Санду обвинила предыдущую украинскую власть во главе с Петром Порошенко в сотрудничестве с администрацией Плахотнюка для обеспечения контрабанды и «коррупционных схем», которые «содействовали выживанию» сепаратистского руководства в Приднестровье.

«Теперь мы ожидаем, что киевские власти внесут свой вклад в ликвидацию этих схем», — сказала она.
Fraza.ua
Ещё по теме:
Как Гройсману удалось похудеть на 20 килограммов
Порошенко снял санкции с металлургического завода
У Зеленского прокомментировали дату инаугурации
Посол США Мария Йованович покинет Украину молча
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Loading...
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Стали известны детали космической стратегии НАТО
noimageУченые прогнозируют смертельную жару по всему миру
noimageТрамп ответил на вопрос о теме беседы с Путиным
noimageВ Казахстане запретят выдавать кредиты бедным
noimageСколько магнитных бурь ждет Украину в июле
Лента новостей