Мэй потребует от Путина выдачи виновных по делу Скрипалей

. Об этом Мэй сказала перед вылетом в Осаку, сообщает в пятницу, 28 июня, Independent.

"Я собираюсь сделать позицию Британии относительно событий в Солсбери абсолютно ясной. Мы полагаем, что эти лица должны быть преданы правосудию", - заявила Мэй журналистам.

Премьер сказала, что знает о позиции России, не позволяющей экстрадировать своих граждан. Статья 61 Конституции гласит, что россиянин не может быть выслан за пределы Российской Федерации или выдан другому государству.

"Но на этих лиц выданы европейские ордеры на арест, и, если они покинут пределы России, мы приложим все усилия, чтобы предать их правосудию", - добавила Мэй.

Ранее помощник российского президента по внешней политике Юрий Ушаков рассказал, что встреча Путина и Мэй должна состояться в пятницу, в первый день саммита G20 в японской Осаке.

Как сообщал Корреспондент.net, в марте 2018 года бывший российский разведчик Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены без сознания на скамейке у торгового центра в Солсбери.

Они пострадали в результате воздействия нервно-паралитического вещества Новичоки после длительного лечения вышли из комы.

Великобритания уверена в причастности России к инциденту. Власти страны обвинили в отравлении Скрипалей российских граждан Александра Петрова и Руслана Боширова.

Россия утверждает, что не имеет ничего общего с происшествием в Солсбери.



