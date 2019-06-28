Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
29.73
USD
26.17
RUB
0.42
EUR
29.69
USD
26.14
RUB
0.41
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Мир
28 июня 19, 09:09
В Японии начался саммит G20
саммит G20
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
В японской Осаке в пятницу, 28 июня, открылось двухдневное заседание лидеров стран Большой двадцатки (G20).
В японской Осаке в пятницу, 28 июня, открылось двухдневное заседание лидеров стран Большой двадцатки (G20). Об этом сообщает ТАСС.

   Отмечается, что в ходе запланированных четырех сессий стороны обсудят проблемы мировой экономики, включая торговлю, и вопросы окружающей среды. 

 На встречах планируется также затронуть тему создания международной системы налогообложения крупных корпораций, действующих в сфере информационных технологий. 

  В сфере экологии основное внимание будет уделено проблеме огромного количества пластикового мусора, загрязняющего мировой океан. Как ожидается, Япония предложит инициативу к 2050 году сократить до нуля выбросы пластиковых отходов в океан.  

 Помимо лидеров государств G20 в Осаку приглашены лидеры Вьетнама и Таиланда, Сингапура, Нидерландов, Египта, Испании, Сенегала и Чили.

   В работе встречи примут участие руководители ведущих международных организаций, включая генсека ООН Антониу Гутерриша, президента Всемирного банка Дэвида Мэлпаса и директора-распорядителя Международного валютного фонда Кристин Лагард.

   На полях саммита уже состоялась встреча президента США Дональда Трампа и премьер-министра Японии Синдзо Абэ, на которой обсудили торговлю и поставки вооружения. 

 Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп на саммите G20 намерен обсудить ситуацию в Украине с президентом России Владимиром Путиным.
bigmir.net
Ещё по теме:
Трамп озвучил условие процветания Северной Кореи
Провалом завершился саммит Трамп-Ким: договоренности нет
Кандидаты, которые не прельщают ни Европу, ни Россию
Порошенко назвал свои шаги по Донбассу в случае переизбрания
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Loading...
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Встреча Трампа и Путина на полях G20 длилась 80 минут
noimageТрамп и Путин обсудили Украину на G20
noimageМэй потребует от Путина выдачи виновных по делу Скрипалей
noimageВ Грузии анонсировали масштабную акцию протеста
noimageПорошенко причастен к контрабанде и коррупции, - Майя Санду
Лента новостей