В Японии начался саммит G20

В японской Осаке в пятницу, 28 июня, открылось двухдневное заседание лидеров стран Большой двадцатки (G20). Об этом сообщает ТАСС.





Отмечается, что в ходе запланированных четырех сессий стороны обсудят проблемы мировой экономики, включая торговлю, и вопросы окружающей среды.





На встречах планируется также затронуть тему создания международной системы налогообложения крупных корпораций, действующих в сфере информационных технологий.





В сфере экологии основное внимание будет уделено проблеме огромного количества пластикового мусора, загрязняющего мировой океан. Как ожидается, Япония предложит инициативу к 2050 году сократить до нуля выбросы пластиковых отходов в океан.





Помимо лидеров государств G20 в Осаку приглашены лидеры Вьетнама и Таиланда, Сингапура, Нидерландов, Египта, Испании, Сенегала и Чили.





В работе встречи примут участие руководители ведущих международных организаций, включая генсека ООН Антониу Гутерриша, президента Всемирного банка Дэвида Мэлпаса и директора-распорядителя Международного валютного фонда Кристин Лагард.





На полях саммита уже состоялась встреча президента США Дональда Трампа и премьер-министра Японии Синдзо Абэ, на которой обсудили торговлю и поставки вооружения.





Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп на саммите G20 намерен обсудить ситуацию в Украине с президентом России Владимиром Путиным.







