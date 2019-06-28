Встреча Трампа и Путина на полях G20 длилась 80 минут

В Осаке (Япония) 28 июня открылся саммит стран Большой двадцатки G20. Лидеры США и России Дональд Трамп и Владимир Путин уж успели провести переговоры. Они продлились 80 минут. Президенты обсудили ситуацию в Украине, Иране, Сирии и Венесуэла, пишет Gazeta.ru.

- Они оба согласились, что улучшение отношений — в интересах обеих стран и интересах всего мира, — сообщила пресс-служба Белого дома.

Встреча прошла с участием делегаций. С российской стороны присутствовали глава МИД Сергей Лавров, первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов, помощник президента Юрий Ушаков и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. С американской стороны - госсекретарь Майкл Помпео, министр финансов Стив Мнучин, и.о. руководителя аппарата Белого дома Ик Малвэйни, помощник президента по нацбезопасности Джон Болтон и пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм. На встрече также присутствовали старшая дочь Трампа Иванка и его зять Джаред Кушнер. Оба являются советниками президента США.

Перед началом встречи журналисты спросили, будет ли Трамп говорить Путину, чтобы тот не вмешивался в американские выборы. Американский президент ответил, что спросит.

После этого он с улыбкой сказал Путину "Не вмешивайся в выборы" и пригрозил ему пальцем, передает The Washington post.

18 апреля генпрокурор США Уильям Барр обнародовал доклад спецпрокурора Роберта Мюллера, в котором было сказано, что Россия делала попытки вмешаться в выборы президента США в 2016 году.

Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель ранее заявила, что в графике у Владимира Зеленского не был запланирован визит в Осаку. Она не уточнила, получал ли глава государства приглашение.

В МИД Японии заявили, что Владимира Зеленского нет в списке приглашенных: "Ни МИД, ни ответственные за подготовку саммита не располагают информацией о приезде президента Украины в Японию".



