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28 июня 19, 18:55
Мэй: Нормализация отношений с РФ пока невозможна
Тереза Мей Путин
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У британской стороны есть "неопровержимые доказательства" причастности России к инциденту в Солсбери, сказала политик.

Британский премьерТереза Мэй на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным на саммите Большой двадцатки заявила, что нормализация отношений между двумя странами невозможна до тех пор, пока "Россия не прекратит безответственную и дестабилизирующую деятельность", сообщается на сайте правительства Британии 28 июня.

Мэй подчеркнула, что у британской стороны есть "неопровержимые доказательства" причастности России к инциденту в Солсбери.

"Она сказала, что эти действия никогда не должны повториться и что Британия хочет, чтобы двух причастных к атакам привлекли к ответственности", - сказал представитель британского премьер-министра.

В Кремле, в свою очередь, заявили, что Путин дал все необходимые ответы Мэй во время встречи в Осаке. По его словам, встреча началась в формате один на один, на ней помимо лидеров двух стран присутствовали только переводчики. Глава парламента Соединенного Королевства подняла вопрос о деле Скрипалей.

"[Она] получила необходимые ответы со стороны президента, далее уже в расширенном составе затрагивались темы взаимной торговли, есть понимание необходимости выработки форматов для оживления этого взаимодействия в интересах бизнеса двух стран, также состоялся обмен мнениями по Украине, Сирии и Ирану", - сказал Песков.

Напомним, что Россия отрицает свою причастность к отравлению британцев и бывшего российского шпиона.

Ранее сообщалось, что Мэй призвала Путина освободить украинских моряков, захваченных в Керченском проливе прошлой осенью.

 
bigmir.net
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