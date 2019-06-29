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29 июня 19, 08:33
В Европе договорились о создании военного интернета
военный интернет
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Германия и Нидерланды договорились объединить усилия в создании первого в истории военного интернета, сообщило издание ZDNet в пятницу, 28 июня.

Соответствующее соглашение было подписано главами Минобороны Германии Нидерландов Урсулой фон дер Ляйен и Анк Бейлевелд в Брюсселе на заседании министров стран НАТО.

Новая объединенная сеть получит название Tactical Edge Networking (TEN) и в будущем объединит в себе военные сети всех стран – членов НАТО.

Предполагается, что на первом этапе через сеть наладят связь между наземными операциями армии Германии (D-LBO) и тактической коммуникационной программой FOXTROT нидерландского минобороны.

Штаб-квартиру TEN расположат в немецком Кобленце, а технологическим дизайном займутся специалисты из Амерсфорта (Нидерланды). Стоимость развития сети оценивается в несколько миллионов евро.

Средства пустят на переоснащение военных и техники совместимым с TEN оборудованием.

Напомним, в 2017 году в России запустили "военный интернет". В 2015 году в Украине приняли закон, который запрещает пользоваться военнослужащим мобильными телефонами в зоне АТО.
bigmir.net
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