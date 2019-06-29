Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
29.73
USD
26.17
RUB
0.42
EUR
29.69
USD
26.14
RUB
0.41
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Мир
29 июня 19, 08:50
Экс-президент США назвал избрание Трампа нелегитимным
Джимми Картер
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
94-летний Джимми Картер считает, что Дональд Трамп пришел к власти нелегитимным способом.

Бывший президент США Джимми Картер, руководивший страной с 1977 по 1981 годы, заявил, что нынешний глава государства Дональд Трамп пришел к власти только благодаря вмешательству России в выборы, передает Business Insider.

"Нет сомнений, что русские вмешались в выборы", – сказал 94-летний Картер.

По его словам, полное расследование показало бы, что Трамп на самом деле не выиграл выборы в 2016 году. "Он проиграл выборы и стал президентом благодаря вмешательству русских от его имени", – считает бывший президент США.

На вопрос, считает ли он Трампа нелегитимным президентом, Картер сказал: "На основании того, что я только что сказал, и от чего уже я не могу отказаться, да".

Напомним, в 2018 году Трамп заявил, что верит результатам расследования спецслужб и фактически признал вмешательство России в выборы американского президента. 

Уже через пару месяцев президент США назвал незаконным расследование по делу о вмешательстве РФ в процесс избрания нового американского лидера.

Как известно, расследование спецпрокурора Роберта Мюллера не выявило связи Трампа с Россией.
bigmir.net
Ещё по теме:
Трамп определился с постпредом США в ООН
Трамп обвинил команду Мюллера в "сливе" данных журналистам
Трамп заявил о попытке госпереворота в США
Что Трамп сказал Зеленскому сегодня ночью, рассказал Волкер
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Loading...
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Конгрессмены США едут на встречу с Зеленским
noimageОтравление Скрипалей: Названо имя руководителя операции
noimageПредложение России по морякам было ловушкой, - Волкер
noimageВ Европе договорились о создании военного интернета
noimageТуск резко ответил Путину о либеральной демократии
Лента новостей