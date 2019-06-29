Экс-президент США назвал избрание Трампа нелегитимным

Бывший президент США Джимми Картер, руководивший страной с 1977 по 1981 годы, заявил, что нынешний глава государства Дональд Трамп пришел к власти только благодаря вмешательству России в выборы, передает Business Insider.

"Нет сомнений, что русские вмешались в выборы", – сказал 94-летний Картер.

По его словам, полное расследование показало бы, что Трамп на самом деле не выиграл выборы в 2016 году. "Он проиграл выборы и стал президентом благодаря вмешательству русских от его имени", – считает бывший президент США.

На вопрос, считает ли он Трампа нелегитимным президентом, Картер сказал: "На основании того, что я только что сказал, и от чего уже я не могу отказаться, да".

Напомним, в 2018 году Трамп заявил, что верит результатам расследования спецслужб и фактически признал вмешательство России в выборы американского президента.

Уже через пару месяцев президент США назвал незаконным расследование по делу о вмешательстве РФ в процесс избрания нового американского лидера.

Как известно, расследование спецпрокурора Роберта Мюллера не выявило связи Трампа с Россией.