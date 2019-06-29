Отравление Скрипалей: Названо имя руководителя операции

Отравлением российского экс-шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери руководил из Лондона третий подозреваемый - сотрудник ГРУ России. Об этом в своем расследовании сообщают Bellingcat и The Insider.

Журналисты выяснили, что это сотрудник ГРУ РФ Денис Сергеев, однако путешествовал он с паспортом на имя Сергей Федотов. Он прилетел в Лондон за два дня до отравления Скрипалей - 2 марта 2018 года.





Сергеев постоянно звонил только одному абоненту, чей номер телефона в базе данных указан как "незарегистрированный". На сегодня в базе удалены все метаданные о звонках данного абонента - логи IMEI/IMSI, номера сотовых вышек и др.

Он также очень активно использовал мессенджеры - Telegram, Viber, WhatsApp и Messenger, с помощью которых пересылал фотографии.

3 марта, за день до отравления, Сергеев мог встретиться с исполнителями покушения на Скрипаля - Александром Мишкиным (Александром Петровым) и Анатолием Чепигой (Русланом Бошировым). В тот день сотрудник ГРК находился в районе Oxford circus. А Мышкин и Чепига ранее в интервью говорили, что были в том районе, якобы чтобы купить кроссовки.

В день отравления (4 марта) Сергеев вылетел в Москву. Исследовав данные о передвижениях сотрудника ГРУ в Москве было установлено, что Сергеев ежедневно приезжал в свой офис по адресу Хорошевское шоссе, 76 (штаб-квартира ГРУ). Даже после того, как он был назван третьим фигурантом отравления в Солсбери, он продолжал ходить на работу.

По данным BBC, Сергеев служит в ранге генерал-майора. Журналисты Bellingcat и The Insider считают, что это является подтверждением того, что он руководил действиями Чепиги и Мишкина.