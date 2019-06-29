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29 июня 19, 12:43
Конгрессмены США едут на встречу с Зеленским
Стени Хойер
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Делегация конгрессменов США намеренена посетить Украину, чтобы подтвердить решительную поддержку демократии в Европе

Делегация конгрессменов США намеренена посетить Украину и встретится с президентом Владимиром Зеленским, чтобы подтвердить решительную поддержку США демократии в Европе. Об этом говорится на сайте конгрессмена Стени Хойера, который возглавит делегацию.

Кроме того, делегация также посетит Данию, Венгрию и Люксембург. В сообщении говорится о том, что США привержены НАТО и принципу общей бороны. Хойер также подчеркнул, что США не позволят российской агрессии остаться незамеченной.

"Мы должны серьезно относиться к угрозам демократии изнутри и снаружи...Мы все должны работать вместе, чтобы укреплять наши основные демократические институты", - добавил он.

В частности, в Киеве конгрессмены встретится с президентом Владимиром Зеленским. Также делегация встретится с антикоррупционными активистами и представителями неправительственных организаций, чтобы обсудить их работу по укреплению демократии в Украине.

Делегация обсудит важнейшие вопросы энергетической безопасности с главой НАК "Нафтогаз" Андреем Коболевым. Кроме того, воздаст дань уважения в Бабьем Яру, месте массового убийства евреев во время Холокоста, и возложит венок на Майдане Независимости в память о погибших там протестующих.

Ранее сообщалось, что США выделит Украине $300 миллионов военной помощи.
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