Информационная кампания и дипломатическая политика Путина

На следующей неделе Польша начнет консультации с другими делегациями на тему участия России в ПАСЕ.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Польське радіо.

"Тот факт, что России, которая является агрессором и оккупирует территорию нашего соседа, Украины, вернули право участия в заседаниях Парламентской ассамблеи Совета Европы - это негативный симптом", - заявил в пятницу вице-премьер Польши Ярослав Говин.

Он выразил удовлетворение, что представители всех польских парламентских партий отреагировали подобно, покинув заседание.

На вопрос, что еще Польша может сделать в этом деле и как выразить недовольство, Говин ответил: "Я думаю, что здесь нет места для какой-то конкретной временной реакции, речь идет скорее о долгосрочной информационной политике и дипломатических мерах, показывающих западноевропейской общественности сущность политики президента России Владимира Путина".

В то же время глава польской делегации в ПАСЕ Влодзимеж Бернацкий после встречи в пятницу с главой клуба Права и справедливости Ришардом Терлецким сообщил о намерении начать на следующей неделе разговоры с Министерством иностранных дел Польши, а затем - с делегациями государств, которые также покинули последнее заседание ПАСЕ, по делу возвращения права голоса РФ в этой организации.

"Мы согласились, что эта ситуация, в которой мы оказались, особенно в связи с выбором нового генерального секретаря Совета Европы Марии Пейчинович-Бурич (хорватского вице-премьера и министра иностранных дел, которую выбрали во время последней сессии, но которая каденцию начнет с 1 октября. - Ред.), создает такую ​​ситуацию, что мы должны провести следующие консультации. Потому что Совет Европы - это не только Парламентская ассамблея, но также Комитет министров СЕ", - сказал он.

"Нас ожидает следующая работа. Мы не хотим осуществлять поспешных шагов и мер, поскольку нам важно, чтобы 70-летие существования Совета Европы не стало годом катастрофы в институциональном измерении", - отметил Бернацкий.

Польский политик добавил, что следующим шагом будут разговоры с иностранными партнерами, то есть делегациями, которые покинули последнюю сессию ПАСЕ. Бернацкий выразил надежду, что это будет тоже "значительная часть" словацкой делегации, а также "часть" делегации Швеции. "Часть британских парламентариев тоже склоняется к нашей позиции. Хотя я не могу сказать, что это означает, что они поступят так же (как поляки. - Ред.)", - добавил он.

По убеждению Влодзимежа Бернацкого, медлить с переговорами не следует, поскольку "в это пространство могут войти представители других кругов". Он добавил, что пример словацкой делегации, которая сначала заявила о том, что покинет заседание, а затем отказалась от этого, показывает, что сторонники Российской Федерации в ПАСЕ "эффективные и сильные".

Напомним, 25 июня ПАСЕ приняла резолюцию об изменении санкционного механизма, в которой пригласила Россию вернуться к работе в ПАСЕ без ограничений права голоса. Несмотря на ночное голосование, явка депутатов была выше обычной. За резолюциюпроголосовали 118 депутатов, 62 против, 10 воздержались.

В знак протеста и солидарности с Киевом делегации шести государств: Польши, Эстонии, Литвы, Латвии, Украины, Грузии и часть словацких парламентариев покинули заседание.