В Берлине тысячи людей вышли на акцию за перемены в обществе

В столице Германии Берлине в субботу, 29 июня, перед зданием представительства Еврокомиссии на улице Унтер-ден-Линден прошла крупная демонстрация с участием десятков тысяч человек.





Собравшиеся выступали за социальную и экологическую переориентировку промышленности и рынка труда.





Демонстрацию совместно организовал ряд общественных организаций и профсоюзов. Главным лозунгом мероприятия стало выражение #FairWandel (Справедливые перемены). По данным полиции, демонстрация прошла мирно.





Один из соорганизаторов, председатель профсоюза металлургов IG Metall Йорг Хофман заявил, что Парижское соглашение по защите климата "не может служить предметом торга", а промышленность должна доказать, что принципы экологичности и хорошие условия труда не противоречат друг другу.





При этом, заметил Хофман, каждый второй работодатель сегодня "понятия не имеет, как подготовить свой бизнес к будущему".





Глава благотворительной организации протестантской церкви в Германии Evangelische Bundesverband Diakonie Deutschland Ульрих Лили призвал к социальным изменениям в обществе, для чего должны быть сформированы "альянсы для людей на местах".





Лили полагает, что необходимо найти новые ответы на такие новые вопросы как дигитализация, изменение климата, миграция и демографические изменения







