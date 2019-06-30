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30 июня 19, 11:07
Трамп первым из президентов США прибыл в Северную Корею
Дональд Трамп
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Лидеры двух государств пожали друг другу руки

Президент США Дональд Трамп в ходе своего визита в Южную Корею сегодня прибыл в демилитаризованную зону на границе с Северной Кореей, где встретился с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Об этом сообщает NHK.

Лидеры двух государств пожали друг другу руки, после чего Ким Чен Ын пригласил Трампа пройти на территорию Северной Кореи. Трамп согласился, он стал первым в истории главой США, посетившим КНДР.

Трамп поблагодарил Ким Чен Ына за то, что тот пригласил его переступить границу. "Я не знал, попросите ли вы меня сделать это, но думал, что это может случиться",  - сказал он, сообщает CNN.

Трамп и Ким Чен Ын уже в третий раз проводят переговоры на высшем уровне.


Ранее сообщалось, что Трамп подтвердил, что встретится с лидером Северной Кореи в демилитаризованной зоне, разделяющей два корейских государства.
liga.net
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