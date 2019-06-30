Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
29.73
USD
26.17
RUB
0.42
EUR
29.69
USD
26.14
RUB
0.41
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Мир
30 июня 19, 11:33
Выборы главы Еврокомиссии: кто станет преемником Юнкера
Еврокомиссия
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Перед саммитом запланировано проведение консультаций

В Брюсселе сегодня лидеры государств-членов Евросоюза прибудут на саммит для избрания нового председателя Еврокомиссии, который должен сменить Жана-Клода Юнкера. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Перед саммитом вечером запланированы консультации, среди которых председатель Европейского совета Дональд Туск впервые встретиться с руководителями групп Европарламента.

Представители двух крупнейших европейских политических сил должны встретиться отдельно - члены консервативной Европейской народной партии и социал-демократы проведут встречу во второй половине дня.

Ранее фаворитами среди кандидатов на пост преемника Юнкера от Европейской народной партии, которая получила больше всего мандатов, был немец Манфред Вебер, а у социалистов, которые заняли второе место, - голландец Франс Тиммерманс. Обсуждается кандидатура Маргрете Вестагер от либералов Дании.

Однако на прошлой неделе во время саммита Веберу не удалось получить необходимую поддержку в Европарламенте. Также Франция и Испания выступили против его кандидатуры, из-за чего его шансы возглавить Еврокомиссию резко уменьшились.

По информации издания Welt am Sonntag, европейские лидеры договорились на саммите Большой двадцатки в Осаке, что Вебера не будут выбирать председателем Еврокомиссии. Издание сообщает, что канцлер Германии Ангела Меркель якобы согласилась с этим решением.

28 мая действующий глава Европарламента Антонио Таяни заявил, что главы большинства фракций парламента договорились приложить усилия для того, чтобы председателем Еврокомиссии стал один из кандидатов, который будет предложен именно его фракциями.
liga.net
Ещё по теме:
Зеленский прокомментировал провал голосования Рады
Стенограмма встречи Зеленского с Радой за минуту
Выборы-2019: Тарута ''слился'' с Тимошенко
Выборы-2019: что нужно знать о партиях и их лидерах
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Loading...
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Трамп и Ким Чен Ын встретились на границе с Южной Кореей
noimageТрамп первым из президентов США прибыл в Северную Корею
noimageСловацкая разведка раскрыла активность агентуры Китая и РФ
noimageВ Берлине тысячи людей вышли на акцию за перемены в обществе
noimageИнформационная кампания и дипломатическая политика Путина
Лента новостей