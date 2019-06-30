Трамп и Ким Чен Ын встретились на границе с Южной Кореей

Президент США Дональд Трамп во время своего визита в Южную Корею решил побывать на границе с Северной Кореей. Там американский лидер провел переговоры с главой КНДР Ким Чен Ыном. Об этом 30 июня сообщил японский канал NHK.

Встреча была организована на территории демилитаризованной зоны.

Накануне сообщалось, что лидеры двух государств пожмут друг другу руки и проведут переговоры на пограничном пункте Пханмунджом. Одна из основных тем, стоящих на повестке дня – это установление мира на Корейском полуострове.

Как долго длилась встреча, пока неизвестно, однако еще на днях The New York Times отмечали, что речь не идет о каких-то долгих переговорах.

Идея устроить встречу на границе появилась после недавнего сообщения в Твиттере от Дональда Трампа, на которое отреагировал Ким Чен Ын.

Лидер КНДР Ким Чен Ын приказал казнить пятерых дипломатов, которые отвечали за переговоры с США. За провал американо-северокорейского саммита в Ханое на аэродроме Мирим расстреляли Ким Хек Чхоля и еще четырех сотрудников МИД Северной Кореи, сообщила южнокорейская газета Chosun Ilbo со ссылкой на свой источник. Этих пятерых дипломатов обвинили в измене.