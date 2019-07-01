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30 июня 19, 23:50
Польша утвердила основные положения миграционной политики
Польша
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Миграционную политику Польши должен еще утвердить совет министров

Миграционная политика Польши должна сосредоточиться на нынешних проблемах рынка труда, поскольку в ближайшем будущем стране может понадобиться значительное увеличение предложения рабочей силы. Об этом говорится в документе "Миграционная политика Польши", обработанном Министерством внутренних дел и администрацией, сообщает Польское радио.

Документ, определяющий направления миграционной политики страны, должен ответить, на потребности экономической политики при поиске иностранных сотрудников с соответствующими компетенциями.

Документ также определяет сферы, в которых нужно усилить механизмы, что должно увеличить безопасность государства, особенно в процессе противодействия и борьбы с незаконной миграцией, а также в ситуации усиления потока трудовых иммигрантов, а также "все распространенного риска их радикализации с точки зрения религии и мировоззрения".

Миграционную политику Польши должен еще утвердить совет министров. Документ будут обновлять каждые три года.

По мнению авторов стратегии, иммиграционная политика Польши должна сосредоточиться на циклической и кратковременной иммиграции, то есть на нынешних потребностях рынка труда, с особым учетом недостатка в компетенциях, с поощрением к возвращению поляков с востока, а также созданием системы интеграции и ассимиляции иностранцев, планирующих остаться в Польше.

"Вместе с тем миграционная политика должна быть подчинена принципам безопасности государства и эффективно предотвращать злоупотребления и нарушения, сопровождающие миграционные процессы и бороться с ними", - говорится в документе.

Согласно документу, если в будущем демографическая ситуация Польши не улучшится, и не будет ощутимых результатов в возвращении поляков из эмиграции и масштабах репатриации, то в связи с изменениями демографической ситуации, нужно также рассмотреть возможность начала активных меры для миграции с целью переселения "из выбранных стран".

17 мая 2019 года сообщалось, что в каждой пятой компании Польши работают украинцы. 
liga.net
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