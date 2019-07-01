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1 июля 19, 12:16
Макрон и Зеленский установили доверительные отношения
Макрон Зеленский
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Президенты Украины и Франции Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон имеют доверительные отношения, сообщила посол Франции в Украине Изабель Дюмон.

"Наши президенты действительно хорошо поладили. Я уже дважды имела возможность видеть ту "химию", которая между ними есть на межличностном уровне", - сказала Дюмон в интервью "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

Посол выразила мнение, что тот факт, что Макрон принял Зеленского еще 12 апреля - до избрания на президентский пост, был для него очень важен.

"Собственно, это и стало фундаментом доверительных отношений, которые я могу наблюдать между ними", - рассказала Дюмон.

Она отметила, что визит Зеленского в Париж 17 июня действительно прошел очень хорошо.

"Не знаю, стоит ли сравнивать наших двух президентов - каждый из них прошел свой путь. Но, на мой взгляд, они оба являются несколько нетипичными фигурами в политической среде своих стран. Они оба также чрезвычайно динамичные люди, которые стремятся очень быстро ввести изменения, которые внесут позитивную эволюцию в положение вещей и развитие их государств", - рассказала Дюмон.
censor.net.ua
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