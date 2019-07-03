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3 июля 19, 09:11
Выдача паспортов РФ в Донбассе - акт агрессии, - Фриланд
Христя Фриланд
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Глава МИД Канады прокомментировала незаконную выдачу российских паспортов во временно оккупированном Донбассе

Канада считает проявлением агрессии выдачу Россией своих паспортов гражданам оккупированных территорий на востоке Украины и заявляет о непризнании этих документов. Об этом заявила министр иностранных дел Канады Христя Фриланд во время конференции по поддержке украинских реформ в Торонто, сообщает Укринформ.

"Сегодня мы заявили о непризнании паспортов, выданных Россией жителям оккупированного Донбасса. Это важный шаг", - подчеркнула глава МИД Канады.

Она уточнила, что это не будет касаться граждан, которые изначально имели российское гражданство и постоянно проживающих на территории РФ. По ее словам, люди, которые проживают в оккупированном Донбассе, тоже могут получить канадские визы.

Для этого они должны подтвердить гражданство Украины, подав для получения виз украинские загранпаспорта.

"Канада рассматривает выдачу российских паспортов этим людям продлением акта агрессии против Украины, и мы осуждаем это. Именно поэтому мы приняли такое решение", - отметила Фриланд.

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Во время переговоров президента Владимира Зеленского и премьер-министра Канады Джастина Трюдо были достигнуты ряд договоренностей по поддержке Украины в оборонной сфере.

liga.net
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