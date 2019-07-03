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3 июля 19, 13:12
Премьер Нидерландов Рютте обсудил с Путиным MH17
Марк Рютте
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Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что во время встречи с президентом России Владимиром Путиным на саммите G20 в японской Осаке обсудил трагедию рейса MH17.

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что во время встречи с президентом России Владимиром Путиным на саммите G20 в японской Осаке обсудил трагедию рейса MH17.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Я говорил с президентом Путиным об MH17. Для Нидерландов и для многих других стран мира это все еще незаживающая рана. Так что, если у меня будет возможность обсуждать это с российским президентом, я буду так делать. Мы говорили об этом, и я продолжу делать это при подходящем случае", - рассказал премьер.

При этом премьер-министр не стал раскрывать детали разговора с Путиным. "Я не могу рассказывать что-либо об этом. Дискуссии должны носить конфиденциальный характер, в том числе из-за крайне высокой щепетильности вопроса. И очень важно, чтобы я пользовался каждой возможностью поговорить с российским руководством об MH17", - отметил Рютте.

Также он отказался поделиться информацией о реакции Путина. "Я никогда не могу говорить, какая ответная реакция у моего партнера по разговору, из-за соблюдения конфиденциальности и из-за того, что было бы неправильно, если бы я говорил от имени моего партнера по разговору", - пояснил премьер.

Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следующий из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек. 19 июня 2019 года прокуратура Нидерландов назвала имена подозреваемых в причастности к крушению МН17: Гиркин, Дубинский, Пулатов и Харченко.
censor.net.ua
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