Министр обороны Канады познакомил Зеленского с дочкой. ФОТО

Об этом сам Саджан написал на своей странице в сети Твиттер, передает Цензор.НЕТ.

"Важно учить наших детей гордой истории и трудностям украинского народа и делиться его богатым культурным наследием. Рад был снова встретить Президента Зеленского и познакомить его с моей дочерью", - отметил Саджан.

Впоследствии он подчеркнул, что Канада гордится тем, что принимает конференцию по реформам в Украине. "Конференция относительно реформ в Украине предоставила возможность сотням друзей и партнеров Украины собраться вместе в поддержку процесса реформирования государства, в то время, как мы все работаем над созданием безопасной и суверенной Украины", - отметил Саджан.