В США на День независимости произошло землетрясение. ВИДЕО

4 июля в США произошло мощное землетрясение. В Южной Калифорнии зафиксировали подземные толчки магнитудой 6,4, сообщила геологическая служба США. Это самое сильное землетрясение в Америке за последние 20 лет.
Напомним, что в Калифорнии находится крупнейший разлом земных плит Сан-Андреас. Еще в 2015 году ученые предрекли, что в течение нескольких обязательно произойдет землетрясение магнитудой 6,1-6,3.
Параллельно разлому Сан-Андреас пролегают разломы Сан-Габриель и Сан-Хасинто. Они стали причиной землетрясения в Сан-Франциско (1906) и землетрясение Лома-Приета (1989) магнитудой 7,9 и 7,1 соответственно.