В США на День независимости произошло землетрясение. ВИДЕО

4 июля в США произошло мощное землетрясение. В Южной Калифорнии зафиксировали подземные толчки магнитудой 6,4, сообщила геологическая служба США. Это самое сильное землетрясение в Америке за последние 20 лет.

По сообщениям властей, передает cbsnews, в Риджкресте были сообщения о травмах. Чиновники оценивают структурные повреждения зданий. Большие трещины появились на автодорогах между Троной и Риджкрестом.













В интервью CNN мэр Риджкреста Пегги Бриден объявила о чрезвычайном положении в городе. Было по крайней мере пять пожаров по всему городу, есть поврежденные газопроводы.









По данным пожарной службы округа Керн, аварийные бригады реагировали как минимум на 24 медицинских и пожарных происшествия в городе Риджкрест.



