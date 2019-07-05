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5 июля 19, 08:40
В США на День независимости произошло землетрясение. ВИДЕО
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Подземные толчки оказались самыми мощными за 20 лет, магнитуда достигала 6,4.

4 июля в США произошло мощное землетрясение. В Южной Калифорнии зафиксировали подземные толчки магнитудой 6,4, сообщила геологическая служба США. Это самое сильное землетрясение в Америке за последние 20 лет.

По сообщениям властей, передает cbsnews, в Риджкресте были сообщения о травмах. Чиновники оценивают структурные повреждения зданий. Большие трещины появились на автодорогах между Троной и Риджкрестом.



В интервью CNN мэр Риджкреста Пегги Бриден объявила о чрезвычайном положении в городе. Было по крайней мере пять пожаров по всему городу, есть поврежденные газопроводы.


По данным пожарной службы округа Керн, аварийные бригады реагировали как минимум на 24 медицинских и пожарных происшествия в городе Риджкрест.


Напомним, что в Калифорнии находится крупнейший разлом земных плит Сан-Андреас. Еще в 2015 году ученые предрекли, что в течение нескольких обязательно произойдет землетрясение магнитудой 6,1-6,3.

Параллельно разлому Сан-Андреас пролегают разломы Сан-Габриель и Сан-Хасинто. Они стали причиной землетрясения в Сан-Франциско (1906) и землетрясение Лома-Приета (1989) магнитудой 7,9 и 7,1 соответственно.
kp.ua
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