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5 июля 19, 10:52
Крушение вертолета на Багамах: погиб известный миллиардер
шахтер
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Возле Багамских островов разбился вертолет, на борту которого находились семь человек.

Возле Багамских островов разбился вертолет, на борту которого находились семь человек. Как выяснили журналисты, среди погибших – известный американский миллиардер Крис Клайн.

Крушение вертолета в водах Атлантического океана произошло в пятницу, 5 июля. Накануне, в четверг, Крис Клайн отпраздновал на островах свой 61-й день рождения.

Покидая курорт, при взлете, вертолет начал терять высоту и упал в воду.

Известно, что Крис Клайн разбогател как угольный магнат. Его состояние оценивается в 1,8 миллиарда долларов.
Fraza.ua
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