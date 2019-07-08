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5 июля 19, 23:28
У берегов Гибралтара задержали танкер с украинцами
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Судно Grace 1 шло под флагом Ирана, когда его остановили за попытку доставить нефть в Сирию в нарушение санкций Евросоюза.

4 июля Королевская морская пехота Великобритании захватила нефтяной танкер Grace 1 у берегов Гибралтара за попытку доставить нефть в Сирию в нарушение санкций Евросоюза. Судно шло под флагом Ирана. В ответ Иран пригрозил захватить британский танкер.

На борту  Grace 1 было 28 членов экипажа, они допрашиваются как свидетели. Среди них индийцы, пакистанцы и украинцы. Об этом сообщило издание Sky News.

По его словам, экипаж танкера находится все время на борту и в основном состоит из индейцев, однако там также есть пакистанцы и украинцы.

Санкции Европейского союза против правительства Сирии вступили в силу в мае 2011 года, вскоре после начала гражданской войны в стране. Иран, близкий союзник Сирии, также находится под режимом санкций США.
kp.ua
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