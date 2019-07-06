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6 июля 19, 11:44
В США снова произошло землетрясение, еще более мощное
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На этот разрушений произошло еще больше, люди в панике.

В США произошло второе за два  дня землетрясение. Причем в одном и том же месте - в районе Риджкреста, Южная Калифорния. И если 4 июля магнитуда подземных толчков составила 6,4, то 5 июля - уже 7,1. В четверг были несколько пожаров, трещины появились в дорогах и на домах, оборвались провода и поломались газопроводы. Не обошлось и без пострадавших.

А в пятницу, по данным Центра землетрясений, подземные толчки освободили в 11 раз больше энергии, вызвав больше еще больше повреждений и травм, чем днем ранее.

Калифорнийское управление по чрезвычайным ситуациям сообщило о пожарах главным образом в результате утечек газа и разрывов линий электропередач в Риджкресте. 

Трона, небольшая община, насчитывающая около 2000 человек, сообщила о разрушении зданий, отключениях электроэнергии и утечках газа, камнепаде, передает Los Angeles Times .  

Шоссе 178 через каньон реки Керн было закрыто из-за горных обвалов.

Землетрясение потрясло и центр Лос-Анджелеса, где Департамент пожарной охраны доложил о "локальных" отключениях электроэнергии в городе, а также оборванных проводах.
kp.ua
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