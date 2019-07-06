В ОБСЕ отклонили поправку РФ в резолюцию по Донбассу и Крыму

Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ отклонил поправку российской делегации, которая должна была бы исключить из текста резолюции по Восточной Украине и Крыму слова о деоккупации полуострова. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заседание комитета ПА ОБСЕ.

Как сообщается, резолюция призывает прекратить боевые действия на Донбассе, осуществить полный отвод крупнокалиберного вооружения и прекратить применение противопехотных мин.

Кроме того, в тексте резолюции требуется "обеспечить деоккупацию автономной республики Крым и города Севастополя, вывести Вооруженные силы РФ с украинской территории и урегулировать конфликт на основе полного выполнения минских договоренностей".

Именно эти слова и требовала исключить из текста делегация России. По словам главы российской делегации Петра Толстого, данная формулировка указывает на "крайне сомнительные и противоречивые утверждения".