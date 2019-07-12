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9 июля 19, 15:07
МИД Британии отказал в аккредитации российским RT и Sputnik
RT
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Российских пропагандистов не пустили на конференцию в Лондоне

Российским пропагандистам, телеканалу RT и информационному агентству Sputnik, запретили посещать конференцию по вопросам свободы прессы в Лондоне из-за их "активной роли в распространении дезинформации". Об этом сообщает Би-би-си.

В конференции Global Conference for Media Freedom на этой неделе должны принять участие около тысячи журналистов и 60 министров.

МИД Британии, который выступил организатором конференции, отказал в аккредитации RT и Sputnik.

"Мы не аккредитовали RT и Sputnik из-за их активной роли в распространении дезинформации. Хотя невозможно удовлетворить все запросы на аккредитацию, журналисты со всего мира посещают конференцию, в том числе из России", - сказал представитель МИД Британии.

9 декабря в столице Литвы из "Форума свободной России" выгнали сотрудников российских пропагандистских издания и телеканала.
liga.net
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