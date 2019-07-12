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9 июля 19, 15:34
Аналитики предрекли дефолт США уже в ближайшие месяцы
США
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Уже этой осенью экономику США может ждать дефолт

Как выяснили журналисты, такой прогноз дан в докладе Центра двухпартийной политики.

Его цитирует Bloomberg.

В частности, в документе сказано, что «США могут превысить лимит государственного долга в начале сентября». Произойдет это в том случае, если конгресс страны «не примет решения по его повышению».

Эксперты говорят, что лимит может быть превышен на пару месяцев раньше: по предыдущему прогнозу, это должно было случиться лишь в ноябре.

В докладе отмечается, что ключевой причиной такой ситуации стали «низкие налоговые поступления, которые выросли всего на три процента по сравнению с 2018 годом, хотя предполагался рост в шесть процентов».

Пикантность ситуации придает то, что уже в конце июля конгресс уходит в отпуск и может просто не успеть повысить лимит существующего госдолга.

Сейчас эта цифра превышает 22 триллиона долларов.

Как cоощалось, в МВФ оценили вероятность дефолта Украины уже в этом году.

Ранее Госдолг США пробил очередное историческое дно.
Fraza.ua
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