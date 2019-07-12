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10 июля 19, 09:03
Париж объявил чрезвычайное климатическое положение
климатическое положение
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Мэрия заявила о создании Межправительственной группы экспертов по изменению климата, которая объединит климатологов, социологов и других экспертов.

Париж объявил чрезвычайное климатическое положение. Об этом заявила заместитель мэра столицы Франции по вопросам окружающей среды Селия Блоель, передает France24.

Она также подчеркнула важность следования всем положениям документа о борьбе с глобальным потеплением, который был подписан в 2015 году.

В рамках климатической образованности населения, мэрия Парижа планирует создать климатическую академию, где хотят "предложить молодым людям и волонтерам, которые занимаются вопросами изменения климата, свободную площадку для дискуссий и образования". Также мэрия заявила о создании Парижской Межправительственной группы экспертов по изменению климата, которая объединит климатологов, социологов и других экспертов.

Также объявили о чрезвычайное положение в сфере климата Великобритания и Ирландия. Всего около 650 городов подписали такой документ.

Напомним, что в июне во Франции из-за аномальной жары умерли три человека. Пожилые люди решили искупаться в море после долгого отдыха на пляже.

Среднеевропейская температура за июнь 2019 года была выше, чем в любом другом году.
kp.ua
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