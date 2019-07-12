Около затонувшей подлодки Комсомолец выявили утечку радиации

В Норвежском море обнаружена утечка радиации, которая превышает норму в 100 тысяч раз. Ее источником оказалась затонувшая в 1989 году советская атомная подводная лодка "Комсомолец". Об этом сообщил телеканал TV2.

В июне прошла российско-норвежская экспедиция и после анализа состава воды из вентиляционной трубы была обнаружена утечка радиации. При этом 12 лет назад показатели были ниже. Причиной повышения радиации могут быть океанические течения.

Ученые уверяют, что утечка с субмарины не представляет угрозы и в районе кораблекрушения можно ловить рыбу.

Атомная подводная лодка К-278 "Комсомолец" проекта 685 "Плавник" из состава 6-й дивизии 1-й флотилии Северного флота затонула 7 апреля 1989 года при возвращении с третьей боевой службы. В двух смежных отсеках были разрушены системы цистерн главного балласта, через которые произошло затопление. Причиной стал пожар.

На борту были 69 человек. В результате катастрофы 42 человека погибло, 27 - выжили.

Серьезные ядерные аварии случались не только в СССР, но и в США, Японии и Великобритании.