Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
29.12
USD
25.80
RUB
0.41
EUR
29.00
USD
25.76
RUB
0.41
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Мир
10 июля 19, 09:13
Около затонувшей подлодки Комсомолец выявили утечку радиации
подводная лодка
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
В результате катастрофы 1989 года 42 человека погибло, 27 — выжили.

В Норвежском море обнаружена утечка радиации, которая превышает норму в 100 тысяч раз. Ее источником оказалась затонувшая в 1989 году советская атомная подводная лодка "Комсомолец". Об этом сообщил телеканал TV2.

В июне прошла российско-норвежская экспедиция и после анализа состава воды из вентиляционной трубы была обнаружена утечка радиации. При этом 12 лет назад показатели были ниже. Причиной повышения радиации могут быть океанические течения.

Ученые уверяют, что утечка с субмарины не представляет угрозы и в районе кораблекрушения можно ловить рыбу.

Атомная подводная лодка К-278 "Комсомолец" проекта 685 "Плавник" из состава 6-й дивизии 1-й флотилии Северного флота затонула 7 апреля 1989 года при возвращении с третьей боевой службы. В двух смежных отсеках были разрушены системы цистерн главного балласта, через которые произошло затопление. Причиной стал пожар.

На борту были 69 человек. В результате катастрофы 42 человека погибло, 27 - выжили.

Серьезные ядерные аварии случались не только в СССР, но и в США, Японии и Великобритании.
kp.ua
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Loading...
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через: