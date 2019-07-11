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10 июля 19, 15:08
Посол Великобритании в США объявил об отставке
Лондон,Англия,
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Ким Дэррок написал письмо на имя замглавы британского МИД, где заявил о невозможности продолжения работы.

Посол Великобритании в США Ким Дэррок уходит в отставку после утечки его сообщений с критикой администрации Белого дома. Об этом сообщает британский МИД  в среду, 10 июля.

В частности, распространено письмо дипломата на имя замглавы ведомства Саймона Макдоналда, где Дэррок заявляет о невозможности продолжения работы.

"С момента утечки официальных документов из посольства было много различных домыслов касательно моего поста и длительности моего пребывания на должности посла. Я хочу положить конец этим спекуляциям.Нынешняя ситуация делает невозможным выполнение моей роли так, как мне бы хотелось", – написал Дэррок. 

В свою очередь Макдоналд ответил послу, что он принимает его отставку "с глубоким личным сожалением" и назвал карьеру Дэррока "выдающейся".

Замглавы МИД полагает, что посол стал жертвой "злонамеренной утечки". 

Ранее газета Daily Mail опубликовала высказывания Дэррока, в которых он называет президента США Дональда Трампа "неспособным", "ненадежным" и "некомпетентным". 

После этого МИД Британии начал расследование утечки. А действующий премьер-министр Тереза Мэй поддержала посла. 

В свою очередь Дональд Трамп назвал британского посла "глупым парнем" и посоветовал дипломату общаться "со своей страной и премьер-министром Мэй о провале на переговорах по Brexit".
bigmir.net
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