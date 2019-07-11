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10 июля 19, 15:15
Меркель в третий раз испытала приступ дрожи. Видео
Меркель
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В правительстве ФРГ оперативно отреагировали на инцидент и заявили что канцлер чувствует себя хорошо

Канцлер Германии Ангела Меркель в очередной раз испытала приступ дрожи на официальном мероприятии – во время встречи в Берлине с премьер-министром Финляндии Антти Ринне. Об этом сообщает ТАСС в среду, 10 июля.

На опубликованной записи видно, как Меркель, стоящую рядом с гостем, начинает трясти.

В правительстве ФРГ оперативно отреагировали на инцидент и заявили что канцлер, несмотря на приступ, чувствует себя хорошо.

"Канцлер чувствует себя хорошо. Переговоры с премьер-министром Финляндии идут по плану", – сказал представитель кабмина ФРГ.



Напомним, 18 июня в Берлине на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским канцлера Меркель начало трясти во время прослушивания гимна. Тогда она объяснила свое состояние обезвоживанием.

А через неделю на встрече с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером приступ повторился. Подробно в материале У Меркель новый приступ: что со здоровьем канцлера.
bigmir.net
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